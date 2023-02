CPTT, Baja TT Montes Alentejanos ESC Online: “diário de um autarca feliz…” | AutoSport

Rui Marreiros é Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja, e no domingo publicou um post nas suas redes sociais que explica e resume bem a importância que o desporto motorizado tem nas terras que visita. As suas breves palavras, ‘explicam-se’ a si próprias:

Uma nota sobre um autarca feliz! (precisamos tanto destas boas notícias, todos)

Sem poder levantar a ponta do véu, ainda, um primeiro comentário:

isto vai “bombar, à seria” e a todos os níveis;

o roncar dos motores e a “atmosfera” envolvente acaba de carimbar o passaporte para as nossas expetativas;

tive dificuldade em marcar uma mesa para 4 pessoas na restauração local;

na primeira pessoa, felizmente não consegui mais dormidas para um grupo de amigos.

Um mega evento para todos, para Beja, municípios vizinhos, para a região (a todos os níveis).

Vai correr bem (segurança e boas provas, a todos, é o nosso desejo).

Que voltem sempre, não só com esta mas com outras provas/iniciativas, deste setor com valor acrescentado para o concelho e para a região!!!”

Pensamos que não é preciso acrescentar mais nada…