CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Edgar Reis em prova de estreias | AutoSport

Edgar Reis chegou ao fim da Baja TT Montes Alentejanos na 12º posição, numa prova em que para si quase tudo foi novidade. O piloto de Famalicão estreou-se com Rafael Lutas ao lado e aos comandos da Toyota Hilux: “Fizemos uma prova com algumas cautelas iniciais, até porque não tivemos muito tempo para testar, com o Rafael, e com o novo carro, e esta prova foi de aprendizagem mútua e de adaptação à condução do novo carro, com um resultado que nos deixou satisfeitos pelo entendimento e pela evolução que fomos tendo com o passar dos quilómetros”, disse no final Edgar Reis, que se adaptou bem à Hilux: “foi boa e rápida, a adaptação e estou bastante satisfeito por este primeiro contato com o novo carro, que nos pode trazer um crescimento nesta competição”, disse.