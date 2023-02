CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Carros da X-Raid, nem vê-los… | AutoSport

Ausentes desta prova estiveram dois concorrentes que iriam aumentar ainda mais a competitividade da Baja TT Montes Alentejanos. Luís Santos ‘prometeu’ um Mini JCW T1+ da X-Raid, igual aos que disputaram o Dakar mas o piloto que o ano passado fez algumas provas depois de muito tempo ausente das lides, emigrado na África do Sul, não marcou presença em Beja, e também Alejandro Martins e José Marques não marcaram presença na prova.

Neste caso, a razão é ainda mais incompreensível, pois o Mini JCW foi enviado atempadamente para a X-Raid, para ser revisto a tempo do arranque do CPTT 2023, mas Alejandro Martins foi surpreendido pela incapacidade da X-Raid ter o carro em Portugal a tempo da prova de Beja, não tendo sequer conseguido uma solução alternativa de modo a que a dupla lusa não tivesse que primar pela ausência na prova com as desvantagens que isso acarreta em termos de campeonato. Uma pena, pois Alejandro Martins tinha condições para lutar pelos lugares da frente nesta prova.