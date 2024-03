CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Carlos Silva regressa ao volante com triunfo em Beja | AutoSport

Duas décadas depois, Carlos Silva regressou ao volante numa Baja e logo com um triunfo na categoria T2 na Baja TT Montes Alentejanos, disputada na região de Beja. Neste regresso, o piloto da Prolama foi acompanhado pelo estreante navegador Pedro Medinas, e em conjunto terminaram no lugar mais alto do pódio da categoria T2, onde se inseriu a Isuzu D-Max. A Prolama fez também um bom resultado de conjunto, com todos os quatro carros inscritos a terminaram a prova, idealizada pelo CPKA.

Carlos Silva habitual navegador, regressou ao volante da Isuzu D-Max da equipa para disputar os Montes Alentejanos e desta forma celebrar a passagem de 20 anos desde que correu esta mesma prova em Beja. Ao seu lado esteve Pedro Medinas, um dos responsáveis da Baja de Reguengos, que desta forma viveu por dentro de um carro de competição, uma prova do campeonato. O resultado demonstra a forma empenhada como ambos viveram o desafio, especialmente numa prova revestida de condições adversas, onde a lama e os pisos escorregadios trouxeram enormes dificuldades, conforme o próprio piloto referiu; “… foi uma participação “especial” numa das edições mais difíceis dos Montes Alentejanos. Voltei a sentir as emoções de estar ao volante, e as dificuldades de um traçado rápido, mas muito desafiante pela lama que apresentou. Esta nossa participação tinha como objetivo celebrar a passagem de 20 anos desde a minha última prova ao volante, e também de dar a conhecer ao Pedro Medinas uma outra visão da corrida. A experiência não poderia ter corrido melhor, e conseguimos um resultado excelente com a vitória no Grupo T2, colocando a ISUZU de novo no pódio. Tenho de agradecer ao Pedro pela ousadia de me acompanhar, ao Rui Sousa e à Prolama o empenho que tiveram para tornar esta participação possível, e aos nossos técnicos que trabalharam de forma exaustiva para proporcionar as melhores condições. Aos nossos parceiros e Amigos um enorme obrigado, por tornarem possível este meu regresso ao volante no TT de competição…” concluiu Carlos Silva.

Também Pedro Medinas, estava naturalmente entusiasmado com a experiência e com o resultado; “… foi uma experiência fantástica, onde consegui retirar algumas ideias para melhorar as pistas e as informações que temos de passar para os pilotos e navegadores. Nos próximos dias vou transmitir a todos os colaboradores da SAR motorismo tudo o que registei, e dessa forma podermos evoluir ainda mais a nossa prova. Quero agradecer a todos na estrutura da Prolama o trabalho que tiveram com a nossa Isuzu, e ao Rui e ao Carlos um obrigado por darem corpo a esta iniciativa…” concluiu o navegador

A Prolama competição, esteve ainda em bom plano na edição 2024 do Montes Alentejanos, com um resultado de conjunto assinalável. Duarte Silva / António Serrão levaram o Can-Am T3 ao 9º lugar da categoria; Edgar Condenso/Nuno Silva com a Ford Ranger diesel conquistaram a 9º posição entre os carros T1, e Hugo Raposo / Rafael Lutas aos comandos da Nissan Proto V8, terminaram no 11º lugar igualmente entre os concorrentes T1. A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, disputa-se na primeira semana de abril na região de Grândola.

Foto: AIFA