CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Armindo Araújo: “há margem para aumentar o ritmo” | AutoSport

Está a correr bem esta primeira incursão, a ‘sério’ de Armindo Araújo pelo TT. Juntamente com Luís Ramalho, foram os segundos melhores na categoria T3, quintos da geral, e mantêm-se na luta pelos primeiros lugares da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Apesar de ter iniciado o SS1 com algumas cautelas, a dupla do Can-Am da Santag Racing foi progressivamente melhorando durante os quase cento e cinquenta quilómetros da etapa e, na chegada a Beja, Armindo Araújo mostrou-se satisfeito com o desfecho do dia. “Tivemos algum cuidado nos primeiros quilómetros e ainda não sentimos total confiança, sobretudo nas zonas mais rápidas, para podermos atacar ao máximo. Ainda assim, fizemos uma etapa muito boa e o resultado no final deste dia foi excelente. Estamos a apenas treze segundos da liderança entre os concorrentes da categoria T3 e somos os quintos da geral.

O Can-Am está perfeito”, disse o piloto de Santo Tirso.

Para o derradeiro Setor Seletivo (SS2), Armindo Araújo espera repetir pelo menos o nível exibicional de hoje, e acredita que “há alguma margem para podermos aumentar o nosso ritmo amanhã e vamos tentar fazê-lo. Não estávamos à espera de na primeira prova lutarmos pela vitória entre os T3, mas neste momento é possível pensarmos nisso. Seria a melhor forma de começar este projeto no todo-o-terreno”, disse. O segundo Sector Seletivo, disputado amanhã, domino, tem o seu início marcado para as 12:30 e a chegada ao final da etapa prevista para as 15:10.