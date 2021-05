CPTT, Baja TT Montes Alentejanos, Alexandre Franco: “Acabou da pior maneira o nosso rali…” | AutoSport

Alexandre e Rui Franco começaram a Baja TT Montes Alentejanos, com um nono lugar no prólogo, não tiveram sorte no SS2 com um problema mecânico que os fez ficar de fora do resto do primeiro dia, e depois de terem sido quartos classificados na SS4, mostrando o bom andamento do BMW X1, um acidente destruiu por completo o carro: “Acabou da pior maneira o nosso rali, depois de uma zona muito rápida, e a 200 metros da primeira esquerda do rod-book fomos surpreendidos com uma direita. Capotámos sete ou oito vezes, destruímos o nosso carro, estamos bem eu e o mano (ndr, Rui Franco), voltaremos um dia destes mais fortes”, escreveu o piloto no seu Facebook. Depois de João Ramos e Alejandro Martins se queixarem de erros do road book, agora foi a vez de Alexandre e Rui Franco. Três pilotos, três acidentes graves.