CPTT: Baja TT Montes Alentejanos abre temporada

As competições de todo-o-terreno estão de regresso e cabe à Baja TT Montes Alentejanos, competição organizada pelo CPKA, receber os concorrentes para a primeira jornada desta temporada.

Depois de um muito saudado regresso das competições às pistas do distrito de Beja em 2020, numa jornada muito apreciada por pilotos e equipas, os responsáveis do CPKA preparam para este ano uma prova com diversas modificações tendo em conta todos os condicionalismos que decorrem da prova não ir ser disputada na data inicialmente prevista e das limitações impostas pela pandemia do Covid 19.

A adesão tem sido notável com o número de participantes a aproximar-se das duas centenas de inscritos. Está confirmada a participação dos principais pilotos e equipas que habitualmente disputam o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Taça de Portugal de Todo-o-Terreno e o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com muitas novidades a nível de máquinas. Nos próximos dias daremos conta dos nomes que serão protagonistas desta edição de 2021 do Baja TT Montes Alentejanos.

A prova alentejana terá novamente a sua base em Beja, no magnífico Parque de Feiras e Exposições onde, na 6ª feira dia 14 a partir das 13 horas, terão início as verificações documentais e técnicas. Pelas 20 horas será realizado o desfile de apresentação dos participantes.

No dia seguinte, sábado, a partir das 7h30m terá início o prólogo. Ao longo do dia Motos, Quads, SSV e Autos terão pela frente mais dois setores seletivos – Mértola e Beja – o primeiro com cerca de 72 km e o segundo com 84 km completando assim a 1ª etapa. A Zona Reabastecimento e de Assistência para os concorrentes do CNTT assim como a neutralização e respetivo Parque Fechado para os inscritos no CPTT e Taça de Portugal terá lugar em Serpa no Parque de Feiras e Exposições.

No domingo a caravana do rali volta a estrada logo pela manhã para repetir a passagem pelos dois setores seletivos.