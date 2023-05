CPTT, Baja TT Loulé: Tiago Reis soma e segue, pódio e triunfo no T3 para Armindo Araújo | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) venceram a Baja TT Loulé, dando sequência ao seu excelente ano, em que foram segundos na Baja TT Montes Alentejanos, venceram a Baja Dekesa Extremadura e a Baja TT norte de Portugal, alargando dessa forma novamente o avanço no campeonato, até porque nesta prova venceram o prólogo e os dois Setores Seletivos. A dupla do Team Transfradelos deixou João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) a quase oito minutos, uma margem que não é habitual a este nível.



Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-CAN AM MAVERICK X3) foram terceiros da geral e venceram o T3, numa prova em que terminaram o primeiro dia em sexto, terceiro do T3, realizando hoje uma bela recuperação, ainda que tenha aproveitado os problemas de João Dias/João Miranda (BRP-CAN AM MAVERICK X3), que lideravam o SS ao Km 80, mas tiveram problemas e ficaram pelo caminho.



Houve uma pequena razia entre os concorrentes do T3, já que para lá de João Dias que liderava no final do primeiro dia e a meio do segundo, também Alexandre Pinto/Fausto Mota (BRP-CANAM MAVERICK X3), que eram segundos, ficaram pelo caminho, antes do Km50 da SS2, e logo quando eram segundos atrás de João Dias.



Outro exemplo foi o de Luís Portela Morais/Tomás Neves (G Rally OT3), terceiros no final do primeiro dia, que também ficaram pelo caminho antes do Km 50.

Alexandre Ré (Can-Am Maverick X3) era quinto do T3, no final da DD1, no segundo dia, também ele ficou fora de prova antes do segundo parcial da SS2.

Sextos no final da SS1, Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP CAN AM MAVERICK X3) froam segundos do T3 mais de oito minutos atrás de Armindo Araújo, quartos da geral na Baja TT de Loulé.

Grande regresso ao TT de Francisco Barreto/Carlos Silva, novamente com a Ford Ranger, terminando no quinto posto da geral. Eram nonos no final do primeiro dia, encetando depois uma boa recuperação, ao manterem um bom ritmo e escapando das armadilhas.



João Ferreira/Filipe Palmeiro (MINI JCW PLUS T1+) terminaram o primeiro dia em sétimo, mas tiveram problemas e hoje cederam quase uma hora, caindo muito na classificação.

Edgar Reis/Tiago Neves (TToyota Hilux T1) foram sextos, na frente de Lino Carapeta/Rui António (Ford Ranger) com Rui Oliveira/Bernardo Oliveira (BRP-CANAM MAVERICK X3) em 8º e a vencerem o T4 com 37.5s de avanço para Rui Farinha/Rui Pita (BRP-CAN AM MAVERICK X3) depois de um bela luta.

Daniel Silva/Filipe Martins (BRP-CAN AM MAVERICK X3) fecharam o top 10, e obtiveram o seu primeiro pódio no TT.

No T8, triunfo para Georgino Pedroso/Rúben Pedroso (NISSAN NAVARA) com mais de 18 minutos de avanço para Alexandre Mota/João Gomes (FIAT FULLBACK PROTO) com José Rogeira/José Carlos Silva (FORD RANGER PROTO) em terceiro a quase 40 minutos, numa prova em que vários T8 ficaram pelo caminho logo no primeiro dia, nomeadamente, Michael Braun e Filipe Cachopas, isto depois de Nuno Matos também já ter abandonado.

Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota Hilux T1+) voltaram a não ter muita sorte, e apesar de mostrarem bom andamento, tardam em concretizar isso em resultados. Desta feita, mas uma prova em que se atrasaram muito depois de terem tido problemas.

Nuno Madeira/José Janela abandonaram com problemas de travões na Ford Ranger.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno só estará de regresso entre 22 e 24 de setembro com a realização da Baja TT Reguengos, prova organizada pela Sociedade Artistica Reguenguense.



Mais informação assim que possível.

FOTOS GO Agency/Ricardo Oliveira

Tempos Online – CLIQUE AQUI