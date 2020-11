CPTT: Baja TT Idanha cancelada, Baja Portalegre 500 decide campeonato

E de repente, um mail do Município de Idanh-a-Nova para a Escuderia Castelo Branco despoleta um rol de situação: O Município de Idanha-a-Nova cancelou a Baja TT Idanha a Nova e com isso a Baja Portalegre 500 passa a ser, como sempre foi, a última prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Em baixo, pode ver a mensagem da Câmara Municipal para o Clube.

Exmo. Senhor António Sequeira

Presidente da Escuderia

Considerando as medidas anunciadas no Conselho de Ministros, realizado no passado dia 31 de Outubro, para mitigação da pandemia e o facto de Idanha-a-Nova integrar a lista dos concelhos com risco elevado de transmissão da COVID-19, abrangido por medidas excecionais, o Município de Idanha-a-Nova informa que em reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, que decorreu hoje, a Direção-Geral da Saúde comunicou que não se reúnem condições para a realização da Baja TT de Idanha-a-Nova 2020, pelo que a mesma terá de ser cancelada.