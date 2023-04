CPTT, Baja TT Extremadura: Tiago Reis vence na (sua) estreia com a Toyota Hilux T1+ | AutoSport

Depois do segundo lugar em Beja, na Baja TT Montes Alentejanos, Tiago Reis/Valter Cardoso vencem na estreia com a sua nova Toyota Hilux T1+. Grande exibição de Henrique Silva/Henrique Damásio com o Proto Mercedes Benz da Cattiva Sport, com uma estrutura lusa a bater o pé a carros feitos por um grande construtor mundial, a Toyota.

Após ter começado a tarde a 19.2s de Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Benz), que lideravam a prova no final da manhã, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) impuseram o seu andamento na parte da tarde, e venceram a prova com quase três minutos de avanço para a dupla da Cattiva Sport, que ainda assim fizeram um excelente resultado nesta Baja TT Dehesa Extremadura, com o segundo posto na frente de João Dias/João Miranda (Can Am) que terminaram a manhã 1m20s de Luís Portela Morais/Tomás Neves (Team OT3), mas estes tiveram problemas e atrasaram-se logo no começo da tarde, deixando o caminho aberto aos campeão de Portugal de T3 de 2022 para vencer pela primeira vez este ano.

E logo com mais um pódio à geral, aproveitando bem uma prova que teve algumas zonas mais propícias aos T3, mais sinuosas, que por diversas vezes nesta prova andaram na frente dos T1.

Depois de terem terminado a manhã em quinto, a 2m32.0s da frente, Lourenço Rosa/Nuno Morais (Toyota Hilux T1+) só conseguiram recuperar uma posição, terminando em quarto, perdendo uma posição na estrada para João Dias e ganhando outra a Petr Hozák/Marek Sykora (Mini), que foram quintos no final do dia de hoje.

Relativamente às contas do CPTT, cuja prova terminou agora (amanhã realiza-se o segundo dia da prova do Europeu de Bajas), Miguel Casaca/João Luz (VW Amarok) são quintos melhores portugueses, tendo terminado hoje o dia em 12º da geral.

João Ferreira/Filipe Relvas (Yamaha) foram sétimos da geral e segundos do T3, mas a sua prova prossegue amanhã no Europeu de Bajas, que venceu em 2022.

Petr Hozák/Marek Sykora (Mini) e Benediktas Vanagas/Kuldar Sikk (Toyota Hilux T1+) terminaram o dia em quinto e sexto, respetivamente. Resultados do T8 assim que estiverem disponíveis.

Tempos Online – CLIQUE AQUI