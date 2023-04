CPTT, Baja TT Extremadura: Nuno Matos vence no T8 | AutoSport

Depois de Nuno Tordo ter triunfo em Beja, na primeira prova do ano, agora foi a vez de Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) vencerem no T8, uma prova que lideraram desde cedo, terminando com mais de meia hora de avanço para Michael Braun Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto) com Filipe Cachopas/Vitor Jesus (BMW X2 Proto) a fechar o pódio.

Apesar de inscrito, Nuno Tordo não foi à prova espanhola, que desta feita Nuno Matos dominou quase por completo. A dupla do Opel Mokka Proto terminou a manhã 2m31.3s na frente de João Paulo Oliveira/Pedro Cação (Toyota RAV4), com Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) 9.5s mais atrás, seguindo-se Michael Braun

Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto) 1m12.0s mais longe. Alexandre Mota/Joao Gomes (Fiat Fullback Proto) já estavam a mais de sete minutos da frente, com Filipe Cachopas/Vitor Jesus (BMW 316 Proto) logo a seguir, mas na parte da tarde João Paulo Oliveira/Pedro Cação (Toyota RAV4), perderam tempo e caíram para a quarta posição.