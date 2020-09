João Ramos e Vitor Jesus venceram e convenceram na difícil Baja TT do Pinhal batendo Miguel Barbosa e Pedro Velosa de forma clara. Tiago Reis e Valter Cardoso fecharam o pódio e com este resultado mantêm a liderança do campeonato. Veja o resumo em vídeo.

CPTT, Baja TT do Pinhal: Resumo (vídeo)