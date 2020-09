CPTT, Baja TT do Pinhal, Miguel Barbosa: “Abrir a pista tornou tudo mais difícil”

Miguel Barbosa navegado por Pedro Velosa ocupa a 2ª posição disputada que foi a etapa inaugural da Baja TT do Pinhal jornada que marca o regresso do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, após seis meses de paragem forçada pela pandemia do Covid 19: “Coube-nos abrir a pista e acima de tudo tivemos a preocupação de não cometer erros e de gerir a corrida da melhor forma tendo em conta que temos nova competição dentro de uma semana e os pontos que aqui alcançarmos são muito importantes. Foi uma etapa complicada devida à muita chuva que caiu, num percurso que ficou muito escorregadio e por vezes com bastante lama. O ter de abrir a pista tornou tudo ainda mais difícil, mas amanhã teremos mais 150 quilómetros para disputar e ainda está tudo em aberto. ” disse Miguel Barbosa.