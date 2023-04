CPTT, Baja TT Dehesa Extremadura: Mapas e horários da prova | AutoSport

A VII edição da Baja TT Dehesa Extremadura realiza-se de 14 a 16 de abril. A prova espanhola vai percorrer mais de quinze localidades da província de Badajoz. A competição arranca na sexta-feira com o prólogo de 5,9 km que se disputará na cidade de Badajoz onde está localizado o parque fechado.

A etapa de sábado, terá dois setores seletivos disputados de forma alternada entre a competição moto e auto. Um arranca em Alconchel e vai percorrer as localidades de Higuera de Vargas, Oliva de la Frontera y Valencia del Mombuey e Zahínos, num total de 130 km.

No outro, os concorrentes terão pela frente 200 km disputados ao cronómetro, com passagem nas mesmas localidades. No domingo disputa- se a derradeira etapa com 155 km distribuídos por dois setores seletivos: Um entre Santa Marta e la Albuera terá 78,7km e outro entre Solana de los Barros e Santa Marta com 76,3 km.