CPTT, Baja TT Capital dos Vinhos, SS3: 11 segundos separam duo da frente

Cristian Baumgart e Alberto Andreotti (Toyota Hilux), que lideravam até aqui, a Baja TT Capital dos Vinhos, perderam-se no percurso, e caíram para o quarto lugar da geral.

No processo, reentraram em pista na frente de Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally), e apesar destes terem acionado o Sentinel várias vezes, nunca obtiveram resposta. Por isso, protestaram junto da Direção de Prova, Colégio de Comissários Desportivos.

Com isso, perderam tempo e com isso caíram para a terceira posição da geral atrás de Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux) e Hélder Oliveira/Nélson Ramos (Ford Ranger) que são agora segundos da gerla a 11.0s dos líderes. Alejandro Martins e José Marques estão agora a 21.0s de Barbosa, sendo que boa parte desse tempo foi perdido atrás da dupla brasileira.

Como se percebe, está tudo em aberto na luta pelo triunfo, quando falta apenas a SS4.