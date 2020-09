CPTT, Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, SS1: Alejandro Martins lidera

Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally) são os primeiros líderes da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, prova a contar para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. A dupla do Mini Cooper tem uma vantagem de seis segundos para a dupla brasileira de Cristian Stroczynski e Alberto Andreotti (Toyota Hilux Overdrive), que vieram a Portugal adaptarem-se melhor à competitiva Hilux com que pretendem regressar ao Dakar dentro de algum tempo.

Na terceira posição estão Hélder Oliveira e Nelson Ramos (Ford Ranger) a sete segundos da liderança. Na quarta posição estão Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux) a 25s da liderança e a 18s do pódio. No CP1, Barbosa estava na liderança, mas no final acabou perdendo tempo para Alejandro Martins e Hélder Oliveira.

João Ramos e Victor Jesus tiveram problemas nesta primeira especial da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. A dupla da Toyota Hilux capotou e acabou por ter de mudar um pneu, perdendo cerca de quatro minutos.

