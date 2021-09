CPTT, Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal: Faltam duas semanas | AutoSport

Foi apresentada a edição deste ano da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, evento que se vai disputar em Reguengos de Monsaraz, no primeiro fim-de-semana de outubro.

As equipas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno/AM 48 da FPAK e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP vão realizar mais uma jornada desta temporada de 2021, a terceira para os automóveis e a quarta para motos, Quads e SSV.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal conta com um programa muito interessante. Para além dos Campeonatos da FPAK e FMP vai pontuar ainda para a Taça de Portugal de TT, para a Taça Ibérica TT de Autos, para o Campeonato FIM Europa e para o Troféu Terras do Grande Lago Alqueva. Adicionalmente será uma prova candidata à FIA Bajas European Cup. As inscrições encerram a 27 de setembro.