CPTT, Baja TT ACP: Vitória de João Ferreira e David Monteiro | AutoSport

João Ferreira e David Monteiro venceram a Ultimate Baja TT ACP e consolidam primeiro lugar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. A dupla do MINI JONH COOPER WORKS RALLY conquistou o triunfo, na frente de João Ramos e Filipe Palmeiro (TOYOTA HILUX), com Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW) a fecharem o top 3.

