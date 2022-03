CPTT, Baja TT ACP: Tiago Reis e João Ferreira venceram prólogo… empatados | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) e João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT ACP, empatando ao décimos de segundo, batendo

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally) por 0.4s com Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux) logo a seguir a 1.8s. Quinto posto para Marcos Baumgart/Kleber Cinca (Toyota Hilux) que terminaram o prólogo a 2.3s, na frente de João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux). O melhor dos T3 foram João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3), no sétimo lugar, com uma nova dupla brasileira, Adroaldo José Weisheimer/Rafael Capoani (Toyota Hilux) logo a seguior, eles que vieram aumentar ainda mais a qualidade do CPTT.

A fechar o top 10, Christian Baumgart/Beco Andrazetti (Toyota Hilux) e Nuno Madeira/Filipe Serra Ford Ranger)

