CPTT, Baja TT ACP: Tiago Reis fala sobre o seu acidente | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) tiveram um forte acidente na SS1 da Baja TT ACP, mas apesar do susto e da ida ao hospital, a dupla ficou bem. Entretanto, ficou a saber-se um pouco mais dos contornos do acidente.

Como se sabe, desde a primeira prova deste ano, Vitor Jesus, verifica os percursos das provas e o road book, para, com a sua experiência, detetar zonas de perigo que possam não estar marcadas, ou mal marcadas.

Tendo em conta o acidente a que se assistiu, percebeu-se que algo estranho se passou, pois uma zona daquelas tem que estar marcada como perigosa (e estava, como explica Tiago Reis), mas Vítor Jesus confirmou que o ACP alterou o percurso, comunicou as alterações (logicamente) aos concorrentes, mas esse novo troço da prova ficou sem a sua análise.

Trocas de partes de percurso perto do início da prova são normais no TT, por vezes há essa necessidade. Logo por azar, houve nesse percurso um forte acidente e Vítor Jesus sentiu necessidade de explicar que nunca tinha verificado aquele ponto do percurso.

Entretanto, Tiago Reis publicou um texto em que explica o que sucedeu: “Quero antes de mais agradecer a preocupação das muitas pessoas que procuraram inteira-se de saúde depois do violento despiste que tivemos nesta Baja ACP. Estávamos a fazer uma boa prova e não contávamos com a vala que ali encontramos, assinalada como ‘Perigo 2’ no roadbook, e por isso atacamos a passagem a uma velocidade ‘normal’ para um obstáculo dessa natureza mas a armadilha revelou-se mais perigosa que o assinalado, e não tivemos como evitar o acidente.” começou por descrever o piloto de Famalicão. “Infelizmente para nós ficamos ali, mas outros pilotos tiveram também problemas, porque estamos convictos que a zona não estava devidamente sinalizada. Em todas as provas a Associação de Pilotos de Todo-o-Terreno nomeia um navegador para análise do roadbook e isso voltou a acontecer, mas também aconteceu de a organização ter realizado alterações de última hora e o navegador não ter passado no local”.

O momento do acidente foi postado nas redes sociais oficiais da Baja ACP e é visível a preocupação de um marshall da corrida, talvez por já antes os pilotos que antecederam a passagem de Tiago Reis terem tido o mesmo problema. “Não nos parece que estivesse bem assinalado no roadbook e também não tínhamos campo de visão para ver o sinal do marshall de pista”, diz Tiago Reis.

O ACP ainda não reagiu, quando e se o fizer, voltaremos ao assunto.