CPTT, Baja TT ACP/SS1: Christian Baumgart lidera, quatro separados por 55.6s | AutoSport

A dupla brasileira Christian Baumgart/Beco Andrazetti (Toyota Hilux) lidera a Baja TT ACP ao cabo do primeiro Setor Seletivo, com 16.8s de avanço para João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux). Outra dupla brasileira, Adroaldo Weisheimer/Rafael Capoani (Toyota Hilux) são terceiros a 36.5s, com os vencedores da primeira prova em Beja, João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally), em quarto a 55.6s.

Como se percebe, a prova está bem equilibrada e pelo menos entre este quarteto, está tudo em aberto para a SS2, que se realiza amanhã.

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Jcw Rally) são quintos a 1m47.3s, e em teoria, terão muito mais dificuldade em recuperar, até porque o trio da frente está apenas separado por apenas 36.5s. Contudo, ainda tudo pode acontecer.

Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux) são sextos já a 2n22.4s, João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3) são sétimos e lideram o T3, com 42.2s de avanço para Luis Portela Morais/Tomás Neves (Can Am Maverick X3).

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) eram quartos ao Km 99.710, mas tiveram problemas e (ainda) não chegaram ao fim do Setor Seletivo, ficando como se calcula afastados da luta pelo triunfo.

A fechar o top 10 provisório estão Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) e Nuno Matos/Joel Lutas (Opel Mokka Proto).

Azarados estiveram também Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger), que já perderam 46m58s, Lino Carapeta/Rui Antonio (Land Rover Proto Bowler) perderam 24m06s,

