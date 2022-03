CPTT, Baja TT ACP/SS1, Brasileiros na frente: Adroaldo Weisheimer lidera SS1 | AutoSport

No Km 62 da SS1, a liderança do setor seletivo está nas mão da dupla brasileira Adroaldo Weisheimer/Rafael Capoani (Toyota Hilux), rodando com 6.6s de avanço para João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), que por sua vez têm atrás de si, outra dupla brasileira, Christian Baumgart/Beco Andrazetti (Toyota Hilux), a 12.4a s da frente.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) são quintos a 43.2s, na frente de Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Jcw Rally) que distam 53.5s da frente. Seguem-se Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux) a 58.9s, com os vencedores da primeira prova, em Beja, João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) em sexto a 1m14.1s.

Os melhores do T3 são João Dias/João Miranda (BRP_Can Am Maverick X3), na oitava posição no Setor Seletivo

Tempos Online – CLIQUE AQUI