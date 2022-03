CPTT, Baja TT ACP: Segunda vitória de João Ferreira | AutoSport

Se houve algo que não faltou na segunda prova do calendário do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, foi emoção, pois sendo verdade que tem existido boas lutas pelos triunfos, desta feita o leque alargou-se ainda mais, mesmo que a vitória tenha ficado na posse dos mesmos protagonistas da Baja TT Montes Alentejanos: João Ferreira/David Monteiro levaram de novo o Mini Jonh Cooper Works Rally ao triunfo. João Monteiro triunfou nos SSV e David Megre nas Motos.

A qualidade e quantidade da lista de inscritas já deixava antever uma boa prova e foi exatamente isso que sucedeu, com cinco pilotos a protagonizarem uma emocionante luta pela vitória no CPTT, num evento em que os muitos milhares de espetadores que assistiram à prova na estrada não deram por mal empregue o seu tempo.

João Ferreira/David Monteiro (MINI JCW Rally), tomaram-lhe o gosto de depois de terem vencido a prova de abertura do CPTT, a Baja TT Montes Alentejanos, a dupla de Leiria tomou-lhe o gosto e venceu também a segunda prova da competição, a Baja TT ACP, desta feita com bem mais trabalho, depois de terem terminado o primeiro dia na quarta posição, a 55.6s dos líderes.

Neste segundo setor seletivos estiveram ao melhor nível, depois de ‘aprenderem’ ontem a melhor forma de lidar com a areia, que fez a sua aparição em boa parte do percurso, e passaram de quarto para primeiro.

João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), foram segundos a 1m01,5s, o mesmo lugar com que iniciaram o Setor Seletivos de hoje. Num percurso que teve algumas zonas de controlo de velocidade pelo meio, por questões de segurança, o piloto da Dama Negra ‘lutou’ contra as constantes quebras de ritmo e não conseguiu chegar mais à frente. Ainda assim, um bom resultado, dado o plantel que tem hoje em dia o CPTT.

Grande prova fizeram também Alejandro Martins/José Marques (MINI JCW Rally) que terminaram no terceiro lugar final, depois de terem sido os segundos mais rápidos na SS2, isto depois de terem terminado o dia de ontem no quinto posto a 1m47.3s da frente.

Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux), a 3m29,9s terminaram a prova no quarto lugar depois de terem iniciado o SS2 na liderança, mas um furo alguns problemas de motor na Toyota Hilux, e ainda uma penalização por excesso de velocidade numa zona controlada, atirou-os para trás.

Quinto posto para Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota Hilux), que terminaram a 3m51,4s. Pura e simplesmente não tiveram ritmo para a frente da corrida, perdendo basicamente o mesmo tempo para os líderes de cada um dos dois Setores Seletivos, um pouco menos de dois minutos e meio.

Filme da prova

Se, na etapa inaugural da BP Ultimate Baja TT ACP, a dupla João Ferreira/David Monteiro se quedou pelo quarto lugar, hoje (domingo), o jovem piloto de Leiria foi o mais rápido no setor seletivo de 157,88 quilómetros, com um tempo que lhe permitiu conquistar o triunfo, o segundo da carreira e consecutivo. Ou seja, duas provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e outras tantas vitórias para o piloto do Mini.

“Estou muito contente com esta nova vitória. Hoje, fizemos o segundo setor seletivo sempre a atacar e a ganhar tempo aos nossos adversários, numa toada forte que não tínhamos conseguido impor ontem. Foi, apesar de tudo, uma prova difícil, com alternância de partes rápidas e outras com areia, o que nos obrigou a mudar de ritmo constantemente. Ainda demos um toque numa árvore, que nos fez pensar que poderíamos não chegar ao fim, mas chegámos, pelo que estamos satisfeitos com este excelente resultado”.

Apesar de reconhecer dificuldades em impor um ritmo mais forte na derradeira etapa, a dupla João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) conquistou o segundo lugar, um resultado que serve as suas aspirações em termos de campeonato.

“Depois das cautelas de ontem, o dia de hoje foi um pouco mais complicado. Na primeira metade do segundo setor seletivo perdi imenso tempo e não tive confiança com o excesso de informação que ia recebendo e as sucessivas neutralizações que havia no percurso, que obrigavam a quebrar o ritmo, que já não era bom. Depois, na parte final ainda apanhámos um pouco do pó do Baumgart, mas conseguimos passá-lo e, a partir daí, atacámos ao máximo na areia para irmos buscar o segundo lugar. Fomos bem-sucedidos, por isso, estamos satisfeitos”, sublinhou João Ramos.

Depois do quinto lugar no primeiro dia, a dupla Alejandro Martins/José Marques (Mini) protagonizou uma boa recuperação na derradeira etapa, conquistando o último lugar do pódio. “Ontem, com o acidente que houve nos últimos 10 quilómetros, perdemos imenso tempo e desconcentrámo-nos. Mas, hoje, foi tudo normal, o que nos permitiu fazer o segundo lugar na etapa. Por isso, estamos contentes. Agora, vamos tentar lutar pelo título e pelos melhores resultados, prova a prova”.



No regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, depois da participação no Dakar, Miguel Barbosa (Toyota Hilux) foi o quarto classificado, precedendo Luís Portela Morais (1º Grupo T4), o brasileiro Cristian Baumgart (problemas na Toyota Hilux relegaram-no da luta pela vitória na última etapa), Francisco Barreto, João Dias (1º Grupo T3), Alexandre Silva e André Amaral, que fechou o grupo dos dez primeiros. Uma referência, igualmente, para os sucessos de João Franco (Grupo T2) e Nuno Tordo (Grupo T8) nos respetivos grupos.

Vitórias de João Monteiro nos SSV e de David Megre nas Motos

Mas a BP Ultimate Baja TT ACP não viveu apenas das emoções dos automóveis, já que a prova também integrou o calendário do Campeonato Nacional Rally Raid, promovido pela Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

Entre os “SSV”, a dupla João Monteiro/Nuno Morais confirmou, na segunda etapa, a supremacia revelada na véspera. Aliás, a hierarquia entre os três primeiros não sofreu qualquer alteração, com Pedro Ferreira/Carlos Mendes e Ricardo Sousa/Jorge Brandão a terminarem nos restantes lugares do pódio.

“Foi uma boa vitória. Ontem gerimos a corrida, tendo terminado o dia com alguma vantagem. Hoje, ao quilómetro 15, o pedal de travão saltou e ficamos apenas com o ‘ferrozinho’ para travar e tivemos que gerir a ‘coisa’. Nesta prova, o navegador fez uma grande diferença e facilitou a vitória, o que não nos obrigou a imprimir um ritmo ‘louco’, até porque voltamos a ter corrida para a semana e tínhamos que poupar o carro. O objetivo é agora gerir o calendário nesta categoria e tentar ser campeão no final do ano”, admitiu João Monteiro.

Na categoria “Moto”, depois do domínio que evidenciou no dia inaugural, David Megre geriu a vantagem durante a segunda etapa, com o piloto da KTM a terminar a BP Ultimate Baja TT ACP com 5m32,9s de vantagem para Mário Patrão (KTM), o segundo classificado.



“Foi muito giro. No primeiro dia, ganhei o prólogo e o setor seletivo, pelo que acumulei uma boa vantagem. Hoje, a abrir a pista, foi um pouco gerir a corrida, numa estratégia que correu bem e numa prova com um formato diferente. Pessoalmente, para mim, a areia não foi novidade, mas acho ótimo que as provas possam ter diferentes tipos de piso. Aliás, hoje, começámos na Serra de Grândola, depois passámos por estradões rápidos e acabámos no pinhal de Grândola, cheio de areia. Ou seja, um percurso misto, giro para os pilotos, mas que exige constante adaptação às mudanças de terreno. Agora, vamos tentar fazer o melhor possível corrida a corrida, para terminar a época com o melhor resultado”, sublinhou David Megre.

O derradeiro lugar do pódio foi ocupado por Pedro Bianchi (Honda).

A BP Ultimate Baja TT ACP foi uma organização do Automóvel Club de Portugal, que volta às pistas de todo terreno, entre os dias 27 e 29 de outubro, com a 36ª edição da Baja Portalegre 500.