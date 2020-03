CPTT, Baja TT ACP: PRK Sport Rally Team com quatro carros

Pedro Dias da Silva e José Janela regressam ao CPTT para estrear a nova Ford Ranger EXR05 Proto. Depois de em 2019 terem assegurado o terceiro lugar no Campeonato, este ano Pedro Dias da Silva renovou a aposta adquirindo uma nova Ford Ranger EXR05 Proto do agrupamento T1, equipada igualmente com motor Diesel e com a qual promete – tal como no ano passado – voltar a lutar pelo título. O piloto de Tomar tem tudo a postos para se imiscuir na luta “pelas vitórias em provas e pelo campeonato. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar e do nível em que se encontram os nossos rivais, mas também estamos seguros das nossas capacidades e, portanto, preparámo-nos para ir à luta e com a firme vontade de lutar pela vitória que estreamos um novo carro na Baja TT ACP.”

O nabantino, ex-Campeão Nacional de Ralis Iniciados e Ralis Gr.N (Consagrados) e vencedor de duas edições do Desafio Total Mazda no CPTT lidera uma das mais experientes duplas no TT Nacional, mas também uma equipa pela qual inscreve mais três carros, prova do bom trabalho realizado pela PRK Sport Rally Team nos últimos anos e da confiança que nela todos depositam. Para Pedro Dias da Silva, esta segunda etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno será um excelente palco para a equipa revelar o seu potencial: “trata-se de uma prova desconhecida para todos os pilotos e, portanto, poderá nivelar melhor as equipas. Paralelamente, queremos “mostrar serviço” depois dos percalços que nos afectaram em Beja. Assim, cabe-nos dar o nosso melhor, confiando nos carros e na equipa técnica que os suporta.”

Além de Pedro Dias da Silva /José Janela (Ford EXR05 Nº 518), a PRK Sport Rally Team terá a representação das duplas Edgar Condenso/Nuno Silva (Ford Ranger EXR05 Nº 532), Micael Braun/Ivo Santos (Mitsubishi Proto Nº 527) e José Faria/Crisália Faria (Ford Puma Proto Nº 534).

Esta primeira edição da Baja TT ACP conta com um total de 379,76 quilómetros dos quais 242,12 Km de especiais, divididas por duas etapas a disputar no Sábado, 7 de Março, e Domingo, 8 de Março. A prova arranca com a partida simbólica que terá lugar em Santo André na noite de dia 6 (Sexta-feira). No Sábado a etapa arranca pelas 8h55, sendo que as equipas terão pela frente um Prólogo de 4,4 km e dois Sectores Seletivos: Grândola (60,12 Km) e Melides (41,49 Km). A etapa de Domingo arranca pelas 10h30, tendo os responsáveis do ACP reservado para este derradeiro dia o maior dos sectores, Santiago/Santo André, com 136,11 Km. O final da Baja TT ACP está agendado para as 13h25.