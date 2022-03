CPTT, Baja TT ACP, Nuno Matos : “Fantástica moldura humana que teve esta prova” | AutoSport

Nuno Matos e Joel Lutas abandonaram com problemas na transmissão dianteira no Opel Mokka Proto, isto depois de uma boa prestação no 1º dia de prova: “São situações que acontecem, mas isso não altera nada a motivação para os próximos desafios. Esta é uma baja de grande exigência pelas suas características únicas, com secções de areia muito desafiantes, a que se junta o nível extremamente competitivo do campeonato, que conta com um plantel de carros de topo”, começou por dizer Nuno Matos, que destacou a presença de público: “Deixo uma palavra muito especial para a fantástica moldura humana que teve esta prova e que contribuiu de forma decisiva para o grande ambiente de festa vivido nos dois dias de prova”, disse o piloto que regressa agora dias 6 a 8 de maio com Baja Oeste de Portugal.