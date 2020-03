CPTT, Baja TT ACP: Miguel Barbosa vence confortavelmente

Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux) ao KM60 já estavam a dilatar a sua vantagem e no final confirmaram a vitória na terceira especial (Santiago/Santo André) da Baja TT ACP, como também a vitória à geral, por mais de dois minutos de diferença para a segunda posição.

Na classificação da especial, Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally) ficaram com o segundo lugar, a 28s dos vencedores. Mas, na classificação geral, João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux) ficaram com o segundo lugar final.

Assim, Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally) terminaram a prova no lugar mais baixo do pódio, com uma vantagem de 2:39.1s para a quarta posição, ocupada pelos campeões em título, Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer).

A fechar os cinco primeiros, tanto na especial como na classificação geral, ficaram Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto). Na classificação geral ficaram a 4:04.7s de Reis e Cardoso e a mais de 10 minutos dos vencedores da Baja TT ACP.

Sexta posição da geral para Alexandre Ré e Pedro Ré (Can Am Maverick X3). A dupla do Can Am Maverick X3 ficou a cerca de 12 minutos de diferença para os vencedores, mas fez uma excelente prova com um SSV. Nuno Madeira e Filipe Serra (Kia Sportage TT) ficaram com a sétima posição à geral, ficando a apenas 8.7s de Alexandre Ré e Pedro Ré.

Oitava posição à geral para André Amaral e Nelson Ramos (Ford Ranger), que após dificuldades na areia, terminaram a mais de 18 minutos da liderança. Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro (Toyota Hilux) terminaram na nona posição da geral e Luís Dias e Pedro Cunha Rêgo (Nissan PickUp Proto) fecharam os dez primeiros da segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, que se realizou entre Santiago do Cacém e Grândola.

Tempos online – CLIQUE AQUI