CPTT, Baja TT ACP, Lino Carapeta: “Este CPTT é fantástico, temos de nos regular pelos ” | AutoSport

Lino Carapeta venceu uma prova do Nacional de Todo-o-Terreno, já lá vão mais de 10 anos, e desde aí viu crescer muito o CPTT, chegando ao ponto de ser, para muitos o melhor campeonato nacional do Mundo: “O TT em portugal está ao máximo, basta ver os carros que aqui andam, o pelotão está-se a dividir ao meio, como é bem visível, o pelotão da frente com carros de topo de nível mundial e depois o pelotão um bocado mais atrás. É óbvio que isso é bom para o campeonato, mas cria aqui uma divisão muito grande que pode fazer com que haja alguma desmotivação de alguns pilotos. Mas isso é normal, nós temos que nos regular é pelos melhores, e se queremos um bom campeonato temos que ter os melhores carros e os melhores pilotos e é isso que está a acontecer. Temos dos melhores campeonatos dos últimos anos, este CPTT é fantástico, as organizações que fazem as corridas tentam melhorar cada vez mais, acho que este é o caminho, temos de nos regular pelos melhores, e é este campeonato que queremos ter, embora, as grandes divisões que estão a acontecer, não é só nesta modalidade, é em tudo”, disse Lino Carapeta que há uns anos venceu uma prova em Reguengos: “Na altura tínhamos quatro carros muito fortes, agora temos 20, é impossível fazer um brilharete desses, mas andamos aqui a divertirmo-nos que é o que mais importa”, concluiu.