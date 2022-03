CPTT, Baja TT ACP, João Ramos: “Estamos satisfeitos” | AutoSport

Depois do abandono em Beja, João Ramos precisava mesmo de terminar em Grândola, e conseguiu-o juntando-lhe um bom resultado, o segundo lugar: “no 1º dia andei depressa, claro, mas ao mesmo tempo com bastante cuidado, pois não podia correr o risco de abandonar. O ritmo foi bom, mas foi nas partes de areia que perdi mais tempo”.

Depois das cautelas de sábado, o segundo dia foi um pouco mais complicado.

“Na primeira metade do segundo setor seletivo perdi imenso tempo e não tive confiança com o excesso de informação que ia recebendo e as sucessivas neutralizações que havia no percurso, que obrigavam a quebrar o ritmo, que já não era bom. Depois, na parte final ainda apanhamos um pouco do pó do Baumgart, mas conseguimos passá-lo e, a partir daí, atacamos ao máximo na areia para irmos buscar o segundo lugar. Fomos bem-sucedidos, por isso, estamos satisfeitos”, disse João Ramos.