CPTT, Baja TT ACP, João Ferreira: “Muito contente com esta nova vitória” | AutoSport

João Ferreira venceu a Baja TT ACP e conta por vitórias as duas provas do CPTT 2022 realizadas. Depois de ter entrado a vencer no CPTT, a dupla de Leiria voltou a triunfar, na sua temporada de estreia ao volante do MINI John Cooper Works Rally: “A prova correu bem apesar de se disputar em terrenos mais arenosos, onde não estávamos tão confortáveis neste carro. Fizemos uma boa evolução, no primeiro dia conseguimos ser os mais rápidos no prólogo, não tendo conseguido no primeiro setor seletivo ser consistentes para rodar entre os mais rápidos. Ainda assim, ficámos na luta pelo triunfo e neste último setor seletivo, disputado domingo, atacamos desde o início e ganhámos as três posições que nos levaram a um novo triunfo neste CPTT. Estou muito contente com esta nova vitória.

Foi, apesar de tudo, uma prova difícil, com alternância de partes rápidas e outras com areia, o que nos obrigou a mudar de ritmo constantemente. Ainda demos um toque numa árvore, que nos fez pensar que poderíamos não chegar ao fim, mas chegámos, pelo que estamos satisfeitos com este excelente resultado”.

É sempre bom ganhar e aproveito para agradecer a todos os que nos apoiaram, onde se inclui naturalmente o David, a ARC Sport, ao meu pai Paulo Rui Ferreira, ao meu amigo Ricardo Porém e toda a minha família e patrocinadores que tornaram esta vitória possível”, disse o jovem piloto de Leiria, cujo próximo desafio será a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira ronda do Campeonato da Europa de Todo-Terreno, prova disputada na região de Badajoz, Espanha, entre os dias 29 de Abril e 1 de Maio.