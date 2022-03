CPTT, Baja TT ACP, Cristian Baumgart: “Os portugueses são bravos a andar” | AutoSport

Cristian Baumgart/Alberto Neto terminaram o primeiro dia na liderança, mas depois do forte ataque a armada lusa, atirou-o para o quinto posto. no primeiro dia, “foi uma especial com muita areia e foi muito difícil encontrar as melhores trajetórias. Mas conseguimos um bom ritmo e o resultado foi muito bom. A areia foi difícil, tínhamos que ‘trocar marcha’ para tentar deixar o carro mais leve e ganhar tração”, disse.

já no segundo dia, tudo foi mais difícil: “O vencedor só se encontra na meta, pelo meio temos tudo o que acontece, as pedras no caminho, O João Ferreira andou bastante bem, o João Ramos também andou muito forte, são provas difíceis, muitas árvores, muitas pedras, muitas incertezas no caminho, furamos, o motor ‘apagou-se’, perdemos mais de um minuto e com isso o ritmo. Viemos para vencer, mas estas coisas acontecem. Os portugueses são bravos a andar”, disse.