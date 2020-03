CPTT, Baja TT ACP, André Amaral: “Cinco primeiros lugares é o principal objetivo”

A dupla André Amaral/Nelson Custódio vai participar na Baja TT Santiago do Cacém-Grândola, a segunda jornada do Campeonato de Todo-o-Terreno, que se realiza já no próximo fim-de-semana nas pistas daqueles concelhos alentejanos. O piloto de Barcelos apresenta-se aos comandos da Ford Ranger que na prova inaugural o levou até ao quinto lugar e que na época passada lhe permitiu terminar o CPTT em 4º lugar. Para esta corrida o piloto tem como objetivo fazer o melhor resultado possível e rolar entre os cinco primeiros lugares absolutos.

Para esta segunda jornada, marcada pela estreia de uma nova prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, André Amaral acredita que tem todas as condições reunidas para conquistar uma boa classificação: “vamos estar à partida da Baja TT ACP Santiago do Cacém-Grândola para tentar fazer um bom resultado na linha do que temos feito nas últimas provas que disputámos. Andar nos cinco primeiros lugares é o principal objetivo que temos para esta prova. Tendo em conta que esta corrida é completamente nova, com um traçado diferente do que estamos habituados, penso que será uma experiência positiva para nós. Aliás, será uma competição com bastante areia o que será novidade para a maior parte dos pilotos e assim partimos todos em iguais condições sem saber, no fundo, o melhor comportamento dos carros neste tipo de pisos. Também será bom para termos uma experiência em pisos de areia o que para nós vai ser uma novidade relativamente à condução”, contou o piloto de Barcelos.

A Baja TT ACP – Santiago/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal AM48, começa no dia 6 de março com as verificações técnicas e administrativas da competição. No sábado pela manhã disputa-se o prólogo composto por 4,40 km. Ainda no sábado os concorrentes vão enfrentar dois setores seletivos. O primeiro será cumprido em Grândola e terá um total de 60,12 km. O segundo disputa-se em Melides e vai contar com 41,49km. No domingo realiza-se o último setor seletivo com 136,11km executados em Santiago do Cacém.