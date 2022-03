CPTT, Baja TT ACP, Alejandro Martins: “Prova extremamente emotiva” | AutoSport

Alejandro Martins e José Marques terminaram no pódio o Baja TT ACP depois de uma prova com várias trocas de posições entre os primeiros classificados: “Estou muito satisfeito. Independentemente da classificação sinto que consegui dar o meu melhor e felizmente tudo correu muito bem”, refere Alejandro Martins piloto assistido pela M Racing que acrescenta: “Esta Baja TT ACP foi extremamente emotiva com uma luta imensa pelas primeiras posições, com constantes mudanças na classificação e dá-me muito prazer estar envolvido nesta enorme competitividade que o Campeonato de Portugal apresenta”.

Depois do quinto lugar no primeiro dia, a dupla protagonizou uma boa recuperação na derradeira etapa, conquistando o último lugar do pódio. “Ontem, com o acidente que houve nos últimos 10 quilómetros, perdemos imenso tempo e desencontramo-nos. Mas, domingo foi tudo normal, o que nos permitiu fazer o segundo lugar na etapa. Por isso, estamos contentes. Agora, vamos tentar lutar pelo título e pelos melhores resultados, prova a prova”.