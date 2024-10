CPTT, Baja Portalegre 500: Pode haver já campeão absoluto, mas não é provável…

A disputa pelo título no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) está mais intensa do que nunca, com João Ferreira a assumir a liderança após a vitória em Reguengos, deixando João Dias para trás na classificação.

Com 105 pontos somados até ao momento, para ser já campeão, o piloto de Leiria teria de somar o máximo número de pontos e esperar por uma prestação menos positiva dos seus adversários, em especial de João Dias que soma até ao momento 96 pontos no CPTT. Só que o piloto da SantagRacing já mostrou ser capaz de lutar na frente em Portalegre, pelo que o mais provável é tudo se decidir somente na Baja TT Oeste.

João Ferreira, que inicialmente não planeava disputar o campeonato completo, aproveitou a oportunidade que surgiu ao longo da temporada. Mesmo sem participar da primeira prova, ele agora lidera o CPTT após conquistar vitórias na Baja TT Ultimate Rally Raid, Baja TT de Lagos e, mais recentemente, na Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz. Além disso, foi segundo na Baja TT Norte de Portugal, acumulando uma vantagem de nove pontos sobre João Dias, que ocupava a liderança até então.

João Dias, piloto da Santag, continua a ser um forte concorrente, com um impressionante desempenho no T3. Ele foi terceiro na Baja TT Montes Alentejanos e em Reguengos, e segundo na Baja TT de Lagos e na prova do ACP. Com um grande avanço na classe Challenger/T3, Dias ainda se mantém na luta pelo título absoluto, o que é notável, considerando que compete com um T3.

Com duas provas restantes no calendário, a batalha entre os dois pilotos promete ser acirrada. João Dias tem somado pontos em todas as provas, enquanto João Ferreira, que já perdeu uma corrida, precisa maximizar sua pontuação até o final. Quem parece estar mais distante da luta é João Ramos, que abandonou em Reguengos, comprometendo as suas chances no campeonato.

Mas a dupla João Ramos/Jorge Carvalho, na Toyota Hilux T1+ EVO da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal não quer desistir da luta pelo campeonato enquanto for matematicamente possível: “Tanto eu como o Jorge ainda não desistimos do Campeonato, apesar de termos ficado em branco, a nível de pontos, em Reguengos, e agora só nos resta trabalhar para podermos evidenciar a habitual competitividade da equipa nesta Baja Portalegre 500, entrando na equação da vitória.

O nível do Campeonato tem estado muito elevado, o que se traduz num desafio aliciante, com um grupo alargado de pilotos a discutir o primeiro lugar taco a taco. É dessa adrenalina que eu gosto e acredito que nesta Baja a emoção do duelo pela vitória se prolongue até aos últimos quilómetros do derradeiro setor seletivo. E tudo faremos para ser um dos intervenientes…”, concluiu o piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.