CPTT, Baja Portalegre 500: azares não largam João Ramos

João Ramos e Jorge Carvalho não chegaram a concluir o prólogo da Baja Portalegre 500, sendo forçados a desistir, na sequência da entrada de água no motor da Toyota Hilux T1+ EVO, quando a dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal passou no ribeiro da Herdade das Coutadas. É a segunda desistência prematura consecutiva no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno: “Já não sei mais o que dizer, face a esta sucessão de contratempos.

A verdade é que, por precaução, antes desta prova demos indicações à nossa equipa técnica para fechar todo o acesso ao filtro de ar, no sentido de evitar qualquer problema relacionado com a eventual entrada de água, pois iríamos encontrar alguns ribeiros no traçado da prova. Parece incrível, mas, apesar de todas as nossas cautelas na abordagem ao ribeiro, entrou água por algum lado, acabando por danificar o motor.

Sinceramente, ser forçado a desistir por razões às quais somos alheios deixa-me sem palavras, mas a realidade dos factos é esta. Agora, há que esquecer esta jornada e trabalhar para, em novembro, na Baja Oeste Portugal, nos apresentarmos na máxima força e discutir a vitória, de modo a concluir a época em beleza”, adiantou João Ramos.