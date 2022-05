CPTT, Baja Oeste TT de Portugal, Nuno Madeira: “muita confiança para atacar com a máxima força” | AutoSport

Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) regressam à atividade nos próximos dias 6, 7 e 8 de maio para a Baja TT Oeste de Portugal. Estreada o ano passado no CPTT, foi desde logo um verdadeiro sucesso com uma adesão enorme de público, devido À proximidade com a capital e principalmente aos muitos adeptos dos desportos motorizados da zona: “Apesar do campeonato ter estado parado, a Ford Ranger fez mais de 500 km, sem um único problema com as nossas participações como carro zero no Rali Terras da Aboboreira e na Baja da Ferraria, o que além de nos permitir manter um bom ritmo, nos deixa com muita confiança para atacar com a máxima força esta participação”, disse Nuno Madeira

Quanto a Filipe Serra, “esta prova foi uma grande supresa no ano passado. Com muito público, extremamente aficionado, que adorou a Ford Ranger, podemos dizer que vamos estar a jogar em casa. Seguramente será mais uma motivação para o ritmo estar sempre no limite”, disse.