CPTT, Baja Oeste TT: Alejandro Martins foi o mais rápido do prólogo | AutoSport

A dupla Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally) foi a mais rápida no Prólogo da Baja Oeste TT de Portugal, terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno e organizada pela Escuderia de Castelo Branco. O piloto do Mini terminou os 6.5 km com o tempo de 4:58.8s, batendo por 0.6s João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) e Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux). As duas duplas terminaram o prólogo com o mesmo tempo, embora João ramos não tenha gostado muito do traçado.

Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally) terminaram a 1.4s do tempo de Martins e no quarto posto, enquanto João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally), líder do campeonato, foi cauteloso e ficou a 3. 8s da frente, fechando o top 5.

Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) estabeleceu o sexto melhor tempo a 7.5s da dupla mais rápida, seguido de João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3), a 8s dos vencedores do Prólogo. Alexandre Pinto /Fausto Mota (Bombardier CanAm Maverick X3) terminou no oitavo posto a 9.4s do melhor tempo e Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) ficou com o nono tempo, seguido de Adroaldo Weisheimer/Rafael Capoani (Toyota Hilux), que fecharam os dez primeiros.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), ainda com dificuldades físicas decorrentes do forte acidente da Baja TT ACP, terminou fora dos 10 mais rápidos, a 11.8s de Martins e no 11º lugar.

A SS1 dos Auto tem início às 15h20.

