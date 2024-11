CPTT, Baja Oeste: Tiago Reis vence prólogo, oito T3 no top 10

Tiago Reis-Candido Carrera, em Taurus UTV Max venceram o prólogo que abriu a Baja Oeste derradeira prova do CPTT 2024, que ainda vai decidir o Campeão Absoluto. A dupla do Team Transfradelos registaram 4m42.6 e bateram João Ferreira-Filipe Palmeiro, em Mini John Copper Works Rally Plus por 3.4s. Seguiram-se os outros dois candidatos ao título absoluto, João Dias-João Miranda, em Can Am Maverick X3 a 6.9s seguindo-se Armindo Araújo-Pedro Ré (Can Am Maverick X3) a 8.2s com Gonçalo Guerreiro-José Pires (Polaris Pro R) na quinta posição a 8.7, como os melhores do T4.

João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) froam sextos a 11.8s na frente de Marco Pereira-Eurico Adão em Brp-Canam Maverick X3, Daniel Silva-Gonçalo Magalhães, em Taurus Taurus, Ricardo Sousa-Jorge Henriques, em BRP Can Am Maverick X3 e a fechar o top 10, Rui Serpa-Rui Pita (Can Am Maverick X3). Como se percebe, oito T3/T4 no top 10, ou seis T1 no top 20…

Esta tarde a partir das 14h15, o primeiro Setor Seletivo, Sobrena-Camarnal, de 114 quilómetros cronometrados, enquanto o Setor Seletivo de domingo terá uma extensão de 173 quilómetros cronometrados.

