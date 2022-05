CPTT, Baja Oeste: Terceira vitória seguida de João Ferreira | AutoSport

Não há duas sem três! Apesar de terem terminado o primeiro dia de prova 1m49,2s atrás de João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), no quarto lugar, e ainda com João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3) e Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) à sua frente, João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) suplantarem a margem para os três concorrentes à sua frente e asseguraram o terceiro triunfo no Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, noutras tantas provas.

Uma recuperação fantástica, com a prova a ter no ponto intermédio 3 deste setor seletivo o momento de viragem, já que João Ramos estava a perder 20.9s e de repente passou a ceder 2m54.4s, caindo posições no SS. O piloto da Dama Negra ainda recuperou alguma coisa até final, mas já não foi a tempo de impedir o triunfo de João Ferreira, terminando a 2m40.6s nesta SS2, o que significou uma margem de 51.4s na geral.

João Dias voltou a ter uma prestação muito meritória no seu BRP Can Am Maverick X3, e completou o pódio desta prova, terminando a 1m39.5s da frente, vencendo novamente o T3, o que sucedeu pela terceira vez em três provas, desta vez com um saboroso pódio.



Mais info quando possível.