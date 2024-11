CPTT, Baja Oeste, SS2: Tiago Reis lidera a meio do SS2, João Ferreira em sexto

O título nacional do CPTT decide-se hoje, na Baja Oeste, com João Ferreira a ser o favorito. Mas as contas só se fazem no fim e, por isso, o SS2, derradeiro Setor Seletivo da época 2024, é decisivo.

A dupla Tiago Reis / Candido-Carrera (Taurus Utv Max) começaram melhor o SS2, liderando a prova à passagem do quilómetro 24, seguidos de Daniel Silva / Gonçalo Magalhães (Taurus Taurus) e João Dias / João Miranda (Canam Maverick X3). Nesta fase João Ferreira / Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Jcw) não estavam longe dos primeiros lugares e mantinham-se na rota do título. Ricardo Sousa / Jorge Henriques (Brp-Can Am Maverick X3) e Edgar Reis / Fábio Ribeiro (T3) estavam no top 5 à frente do piloto do Mini.

Tiago Reis manteve o bom ritmo na passagem do quilómetro 49, mantendo-se na frente da prova, seguido por João Dias e Daniel Silva, com Ricardo Sousa / Jorge Henriques (Brp-Can Am Maverick X3) e João Ramos / Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) no top 5. Nesta fase, João Ferreira caía para o oitavo lugar

A meio da prova, Tiago Reis mantem-se na frente, sempre com João Dias por perto, tal como Daniel Silva, num top 3 que se manteve inalterado desde o arranque do SS2 (apesar da troca entre Dias e Silva do quilómetro 24 para o quilómetro 49). Quem se aproximava dos lugares da frente era Armindo Araújo / Pedro Ré (Canam Maverick X3), que ascendeu ao quarto lugar, à frente de Ricardo Sousa e João Ferreira, que subia ao sexto posto, colocando-se numa posição mais confortável para as contas do título.

