CPTT, Baja Oeste, SS2, Km24: luta pelo campeonato continua a sorrir a João Ferreira

Tiago Reis-Candido Carrera (Taurus UTV Max T3) lidera ao Km 24, 16s na frente de Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3) com João Dias-João Miranda (Can Am Maverick X3 T3) sete segundos mais atrás.

Seguem-se Ricardo Sousa/Jorge Henriques BRP Can Am Maverick X3 T3 a um segundo e João Ferreira- Filipe Palmeiro (Mini John Copper Works Rally Plus T1+) sete segundos mais atrás, pelo que na frente da corrida, nada muda face às diferenças no final do dia de ontem.

Se ninguém tiver contratempos de maior monta, as diferenças de ontem nos lugares da frente são grandes e para já, João Ferreira está numa posição que lhe garante o título, mas depois dos problemas de transmissão de ontem, cedendo quase cinco minutos para a frente, não o deixam totalmente descansado, porque o Setor Seletivo é extenso e sinuoso, propício para os T3 e T4, e o piloto do Mini tem uma dezena destes veículos em cerca de dois minutos, portanto tem que dar ao pedal.