CPTT, Baja Oeste/SS1: João Ramos bem ‘lançado’ na frente | AutoSport

Foi muito interessante este primeiro dia da Baja TT Oeste de Portugal, em que se realizou o prólogo e o SS1. Muito público na ‘estrada’, algo que já se sabia e acontece sempre que grandes provas se realizam junto a zonas com muita população. Por outro lado, os concorrentes queixaram-se, na generalidade pelo facto de haver muitas zonas de baixa velocidade obrigatória, o que quebra o ritmo, mas esse é o ‘trade off’ que se espera ao ter provas junto a zonas em que há muita gente. Difícil é ter tudo.

Grande primeiro dia de João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que esteve sempre ao ataque , e no Setor Seletivo realizado, ou foi primeiros nos tempos intermédios, ou segundo atrás de Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux), que nos últimos 20 Km do Setor Seletivo, viu o motor da sua Hilux desligar-se, tendo a dupla conseguido chegar à assistência depois do carro trabalhar de forma intermitente, e não devem sair amanhã para a estrada.

Desta forma, quem se instalou no segundo lugar, foram João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick X3), que terminaram o SS a 30.3s de Ramos. Sendo verdade que o percurso tinha muitas zonas lentas e de mau piso, também tinha outras mais indicadas aos carros mais potentes, e por isso este segundo lugar é fruto de uma bela pilotagem.

Vamos ver amanhã como se desenrola o SS decisivo.

Terceiro lugar para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), que rodam a 55.5. Com o piloto ainda a sofrer das mazelas do acidente na Baja TT ACP, Tiago Reis teve de gerir o esforço e por isso não pode atacar como gosto, ams ainda assim esteve a um nível alto e está na luta pelo triunfo.

João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) teve algumas dificuldades com as ultrapassagens e com o pó dos adversários à sua frente, cedendo com isso 1m49.2s, que ainda são recuperáveis, o que não será fácil

Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally), terminaram o dia em quinto a 4m43.4, tendo andado sempre entre o sétimo e o oitavo lugar nos tempos intermédios, subindo a sexto depois do atraso dos concorrentes à sua frente.

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally) terminaram o dia a 5:55.5 na sexta posição, num dia marcado pelo facto de abrirem a pista: apanharam muita gente na estrada, espectadores, com alguns sustos pelo meio e depois quando João Ramos se chegou à traseira do Mini, perderam ainda mais tempo no seu pó, justificando-se desta forma o tempo perdido.

Sétimo lugar de Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes), que depois de terem apanhado concorrentes à frente, atrasando-se, quando se ‘libertaram’ foi sempre a subir posições.

Nuno Tordo/João Serôdio (Nissan) são oitavos da geral e lideram o T8.

Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) cederam mais deo ito minutos devido a uma transmissão partida, rodando muito tempo com tração às ‘três rodas’.

Nuno Matos/Joel Lutas (Opel Mokka Proto), fecham o top 10.

André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger), abandonaram quando eram nonos. Vinham a recuperar depois de um início de SS mais lento, quando uma saída de estrada os levou ao abandono. O carro bateu numa ‘berma’ e foi projetado para o outro lado da estrada com o piloto a não o conseguir agarrar, a saída foi inevitável e os danos são extensos para poder partir novamente amanhã.

Quem também estava a andar muito bem, eram terceiros da geral, Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) tiveram uma forte saída de estrada, capotaram e danificaram muito o carro. Já não voltam amanhã.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier) lideram o T4.

