CPTT, Baja Oeste, Nuno Matos: “ surpreendeu muito, em particular pela fabulosa moldura humana” | AutoSport

A Baja Oeste de Portugal, dias 6 a 8 de maio, é o próximo desafio ao cronómetro de Nuno Matos e Joel Lutas. O evento marca o regresso da dupla à ação, após a presença nas duas primeiras jornadas do Campeonato Portugal de Todo-o-terreno, a Baja TT Montes Alentejanos e a BP Ultimate Baja TT ACP.

A prova, que conhece em 2022 a sua segunda edição, é aguardada com grande expectativa por Nuno Matos: “Foi uma baja que no último ano nos surpreendeu muito pela positiva, em particular pela fabulosa moldura humana, com muito público ao longo de cada troço. Um evento que ao ser disputado nas regiões de Bombarral e Torres Vedras beneficia de uma localização privilegiada, o que é muito bom para a modalidade e todos os envolvidos, nomeadamente pilotos, equipas, organizadores e, claro, adeptos.”

Em termos desportivos, o piloto aponta: “Queremos realizar uma prova isenta de problemas com o Opel Mokka Proto, depois de dois eventos que acabaram por não ter o desfecho que gostaríamos. O objetivo é rodar dentro do nosso ritmo e desfrutar do facto de alinharmos numa prova que é um verdadeiro prazer para os pilotos.Já em termos de resultado, e sabendo que o plantel é muito forte e que os eventos são sempre imprevisíveis, acredito que, se tudo correr bem, poderemos alcançar uma posição no top 10 enquadrada com as nossas expectativas.”

A Baja Oeste de Portugal tem início na manhã de sábado, dia 7 de maio, com um Prólogo de 6.5 quilómetros cronometrados, estando reservado para a parte da tarde o Setor Seletivo 1, o maior de toda a baja, composto por 160 quilómetros. Já no domingo, dia 8 de maio, os concorrentes têm pela frente o derradeiro troço do evento, o Setor Seletivo 2, com 144 quilómetros. “Estabaja constitui um marco no campeonato e acredito que esta edição será novamente muito acarinhada por todos. Por isso, quero deixar o convite ao público para marcar presença numa prova que será uma grande festa do todo-o-terreno.”