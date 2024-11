CPTT, Baja Oeste: Nuno Madeira explica troca da ‘bruta’: “eu não digo mal do T3…”

Nuno Madeira decidiu trocar a sua Ford Ranger T1, cuja ‘orquestra’ nas provas de TT é um dos pontos altos de cada evento, pelo Can Am da SGS Car pelo que vai correr na Baja Oeste com um Challenger/T3.

“Depois de muito ponderar vou participar na Baja do Oeste, no Can Am da SGS Car, na categoria T3/autos. Esta não é uma mudança definitiva para este tipo de veículo”, disse, explicando mais tarde as razões que o levaram a fazê-lo: “A ‘bruta’ não está e condições de vir à Baja Oeste, precisa de uma revisão grande, e por isso estive para não vir” começou por dizer o piloto”, revelando depois que decidiu vir de T3. Tendo em conta que já por várias vezes foi ouvido a insurgir-se ‘contra’ o T3, clarifica o tema, dizendo o que a grande maioria pensa: “eu não digo mal do T3, todos os carros são bem vindos ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, o que eu digo é que não é justo porque os T3 são muito mais performantes que os restantes e como na Fórmula 1 têm que andar mais que os Fórmula 2, e estes que os Fórmula 3, como nos ralis um WRC (Rally1) tem que andar mais que um R5 (Rally2), aqui também devia existir esse equilíbrio. Os T1 são a classe Rainha, por isso se chamam T1, deviam ser mais competitivos em relação aos T3 e T4, mas eu sou a favor de todos, que todos os carros façam competição, os T8, T9, classe que foi criada quando eu estava na APTT, portanto para mim quantos mais carros, melhor, há quem goste mais de T3, outros de T1, mas devia existir uma hierarquia na performance dos carros, é essa a questão. Recebi muitas mensagens de pessoas que gostavam que viesse, vim de T3, mas não retiro nada do que disse. Nunca disse mal do T3, as pessoas que gostam devem continuar de T3, e eu vou continuar a correr com o meu carro que é aquele que me dá prazer”.