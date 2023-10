CPTT, Baja Oeste: Muitas surpresas no prólogo, SSV na frente | AutoSport

É um dado que provavelmente se vai ter com que contar pois ao contrário das restantes provas esta Baja Oeste de Portugal deverá ter um traçado muito propício aos ágeis e rápidos SSV T3, e os resultados do prólogo são um forte sinal disso, e isto num percurso que tem zonas sinuosas, mas também muitas rapidíssimas, propícias à velocidade dos T1.

Neste contexto, Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) foram os mais rápidos, batendo João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) por 1.9s com Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) em terceiro a 3.7s. Quarto posto para João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) a 4.7s seguindo-se João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux

546) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3). Como se percebe, uma enorme mistura de T3 e T1, o que deixa crer que as coisas podem não ser muito diferentes na prova, e o exemplo de João Dias, que foi segundo no ano passado, é notório. Mais info quando possível.

