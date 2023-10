CPTT, Baja Oeste/Km 70.88: Pedro Carvalho lidera, alguns favoritos atrasam-se | AutoSport

Tal como se esperava, sensivelmente a meio do primeiro Setor Seletivo, Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) vencedores do prólogo, lidera o SS1 com cerca de 34 segundos de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) com os surpreendentes Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger) em terceiro mais uma minuto atrás do piloto do T1+

Edgar Reis/Tiago Neves (Toyota Hilux) eram terceiros a quase dois minutos e bem atrasados estavam João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) que já não passou ao Km 70.88, com João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-Can Am Maverick X3) a perderem muito tempo face a Pedro Carvalho.

