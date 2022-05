CPTT, Baja Oeste: João Ramos penalizado em 5 minutos: “vou apelar, é uma injustiça” | AutoSport

João Ramos e Filipe Palmeiro /Toyota Hilux) chegaram ao final da prova na segunda posição a 51.4s dos vencedores, mas o facto de não levar uma roda sobressalente no carro, levou o CCD a aplicar uma penalização de 50 minutos, apesar das explicações, que pode ler de seguida, do piloto: “Neste último setor, entrámos à frente da prova, um SS muito duro, difícil, mas não deixámos de manter o nosso ritmo. Cerca do Km 50, tivemos um furo, onde mudámos a roda. Continuamos, perdemos a liderança da prova, e quando faltam cerca de 10 Km, tenho uma saída de estrada violentíssima, e o meu carro fica danificado. As cintas que prendiam a roda sobressalente rebentam, e a roda salta. Nesse local, não parei, consegui desvencilhar-me do acidente, e segui, não dou por ela, se saltou alguma coisa, nem sequer se vê. Batemos, e seguimos. Há testemunhas, pilotos, que veem a roda nesse quilómetro, toda a gente vê a roda no meio da estrada. Tendo em conta que se prova que a única vez que estou parado no percurso é ao Km 50, vejam os quilómetros que andei com roda. Foi fruto do acidente que a roda salta fora e independentemente do que o regulamento disse ou não, não houve dolo da minha parte em não querer levar um roda, foi fruto do acidente, foi explicado aos Comissários esta situação, há provas do sistema Stella, foi explicado que há diversas pessoas preparadas para testemunhar, para quando eu avançar para tribunal, porque vou avançar para tribunal, de que a roda foi vista quando faltavam apenas 10 Km. Um pouco mais à frente eu tenho outro furo, onde aí eu já me deixo ir com a roda furada e foi assim que cheguei ao final.

Conclusão, deram-me 5 minutos, não ouviram nenhuma testemunha, escrevem-me um relatório baseado em ‘parece que’, o sistema GPS, sim, parece que sim que há testemunhas, parece que prova que não ouviram nada, não verificaram nada, simplesmente deram-se ao luxo de fazer o mais fácil, penalizarem-me em 5 minutos. Vou apelar, é um direito que eu tenho, é uma injustiça que está a ser feita, não há mais nada a dizer…”