CPTT, Baja Oeste, João Dias: “parabéns à equipa, é a eles que tenho de dedicar os títulos deste ano…”

João Dias – João-Miranda (Can Am Maverick X3) da Santag Racing terminam o ano com o triunfo à geral na Baja Oeste a que juntam os títulos de T3 do CPTT e ainda a Taça Europeia da Bajas FIA.

Começaram o ano com um terceiro lugar na Baja TT Montes Alentejanos, 2º na Baja TT Ultimate Rally Raid, 2º na Baja TT de Lagos, 3º na Baja TT Norte de Portugal, 3º na Baja TT Sharish Reguengos de Monsaraz, desistiram na Baja TT Portalegre 500, terminando o ano com um triunfo à geral, lutando até ao derradeiro metro pelo campeonato principal, num ano em que foi Campeão de T3, muito destacado:

“É um ano com um balanço super-positivo, há que dar os parabéns à equipa, nem sempre foi fácil, ainda agora neste final de época, duas ou três corridas de que não estávamos à espera de fazer o que em termos logísticos exige muito da equipa, e é a eles que tenho de dedicar os meus títulos deste ano, são incansáveis, muitas diretas, ainda agora passaram a semana a preparar os carros para a Jordânia, não descansaram nada e muitos dos mecânicos estão amanhã cedo no aeroporto para arrancar para a Jordânia, portanto é a eles que tenho de dedicar as vitórias deste ano”, disse antes de falar da sua época: “lutar pelo título à geral é ótimo, se me dissessem no início do ano, que na última prova do ano iria ainda estar a lutar pelo título absoluto assinava por baixo, não fazia parte dos nossos objetivos, que eram lutar pelos T3, conseguimos, ser campeões ainda antes da Baja de Portalegre, que foi ótimo, portanto isto era tudo um extra, o João Ferreira está de parabéns, acho que é um justo vencedor pela época que fez, e o balanço é super positivo, há que dar os parabéns à equipa pelo trabalho feito”, disse.

FOTO Escuderia Castelo Branco/Go Agency