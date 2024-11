CPTT, Baja Oeste, João Dias na frente de João Ferreira a meio do SS1

Com cerca de metade do Setor Seletivo realizado, João Dias-João Miranda, em Can Am Maverick X3 lideram com 48:24.7 com mais de minuto e meio de avanço para João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini John Copper Works Rally Plus. Armindo Araújo-Pedro Ré, em Can Am Maverick X3 rodam poucos segundos atrás do pilto do Mini, com Daniel Silva-Gonçalo Magalhães (Taurus T3) cerca de 25 segundos mais atrás.

Dez segundos mais atrás rodam Nuno Madeira-André Lopes (BRP-Can Am Maverick X3) e outros 16s depois encontra-se Paulo Rodrigues-Valter Cardoso BRP-Can Am Maverick X3).

Depois seguem-se em conjunto de duplas que rodam muito juntas, Ricardo Sousa-Jorge Henriques, em BRP Can Am Maverick X3 em sétimo na frente de Rui Serpa-Rui Pita (Can Am Maverick X3), melhores para já dos T4. A fechar o top 10, Nuno Matos-Ricardo Claro (Volkswagen Amarok Proto) e Tiago Reis-Candido Carrera Estevez (Taurus UTV Max T3).

João Ramos-Jorge Carvalho Toyota Hilux T1+ já cederam mais de cinco minutos para a frente.

João Dias-João Miranda foram logo para a frente da corrida na parte inicial da prova, foram inicialmente perseguidos de perto por Armindo Araújo-Pedro Ré, mas depressa se distanciaram,

Estes registos podem mudar tendo em conta que são parciais e vem muito mais gente atrás.

