CPTT, Baja Oeste: João Dias destacado no final do SS1

Tal como se esperava numa prova tão sinuosa, os Challenger T3 deram cartas neste primeiro Setor Seletivo da Baja Oeste, derradeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, com duas duplas da Santag Racing bem destacadas na frente da corrida, realizado que está o primeiro dia de prova.

Após o primeiro SS, João-Dias – João-Miranda (Canam Maverick X3) venceram com mais de três minutos de avanço para Armindo-Araújo – Pedro-Ré (Canam Maverick X3), com João-Ferreira – Filipe-Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Jcw) em terceiro, a quase cinco minutos. O piloto do Mini necessita de muito pouco para ser Campeão, mesmo que João Dias vença, pelo que tendo em conta que não faz sentido arriscar o jovem da X-Raid cumpriu o plano na perfeição e segue na terceira posição da geral, completamente dentro dos objetivos que trazia para esta prova.

Lá na frente, uma fabulosa prova de João Dias, com um andamento muito forte, que deixou os adversários mais perto, Armindo Araújo que tem um T3 igual, a mais de três minutos.

Daniel-Silva – Gonçalo-Magalhães (Taurus Taurus) T3 do Team Transfradelos, são quartos, mas 19.0s atrás de Armindo Araújo com Nuno Madeira-André Lopes BRP-Can Am Maverick X3, veículo que trocou pela Ford Ranger nesta provaem quinto, 17.9s mais atrás.

Depois de terem ganho o prólogo de manhã, Tiago-Reis – Candido-Carrera (Taurus Utv Max) não foram além do sexto posto, a quase seis minutos da frente, atrasando-se logo desde muito cedo no SS. Seguiram-se Paulo-Rodrigues – Valter-Cardoso (Brp-Can Am Maverick X3) e Ricardo-Sousa – Jorge-Henriques (Brp-Can Am Maverick X3), e 7º e 8º sendo que no nono posto ficaram os líderes do T4, Rúben-Rodrigues – Rui-Paulo (Brp-Can Am Maverick X3).

A fechar o to p 10, Luis-Recuenco – Daniel-Oliveras (Toyota Hilux Overdrive T1+),

João-Ramos – Jorge-Carvalho (Toyota Hilux T1+) T1+ foram apenas 12º cederam quase oito minutos.

Resumindo, dois T1+ no top 10, nove T1 no top 30, melhor T1+ em terceiro e melhor T1 apenas em 17º.

13º posto para Filipe Lopes/Fábio Santos (Can Am Maverick X3) terceiros do T4 a cerca de 30 segundos de Ramos. Quarenta segundos mais atrás seguem Rui Serpa-Rui Pita Can Am Maverick X3 noutro T4, muito juntos com Nuno Matos-Ricardo Claro (Volkswagen Amarok Proto)

O melhor T1 aparece somente na 17ª posição o de Jose Luis Garcia Molina-Samantha Montiel (Mini John Cooper Works Rally JCW) a 10:20.7s da frente, com Henrique Silva-Rui Gomes (Mini Cooper D Prototipo) a 1:46.2, seguem-se Lino Carapeta-Fábio Carapeta (Ford Ranger) a +2:06.4, Edgar Condenso-Nuno Silva (Ford Mo Exr05 Proto) a +36.4s.

No T8, Johannes Senders-Yvet Senders (Toyota Hilux) lideram com 4:11.4s de avanço para Cláudio Carapeta-Sérgio Inocêncio (Bowler Wildcat Proto T8), Alexandre Mota-Joaquim Serrão (Toyota Hilux T8) rodam a mais 1:50.7s, e João Paulo Oliveira-José Motaco (Nissan D21 T8) a mais 5:24.6s

No T2 lideram Francisco Dias-Gonçalo Cunha (Nissan Pick Up 2.5 T2) com 36.4s de avanço para Eduardo Rodrigues-António Nunes (Toyota Land Cruiser T2)

