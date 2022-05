CPTT, Baja Oeste de Portugal, Tiago Reis: “Demos tudo o que nos foi possível” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso terminaram a Baja do Oeste na terceira posição, um resultado que é valorizado pelo piloto, atendendo à forma como a prova decorreu. No final da Baja do Oeste, o piloto de Famalicão não escondeu que o objetivo que trazia era ambicioso, “queremos sempre ganhar” mas as circunstâncias da corrida deram “um terceiro lugar, que premeia todo o esforço que fizemos”.

Com um bom prólogo e uma boa entrada nos dois setores seletivos da Baja do Oeste, Tiago Reis sentiu dificuldades com o correr dos quilómetros. “Começamos sempre bem mas com o passar dos quilómetros acusamos o acidente de há um mês, com dores que nos retiraram concentração e ritmo e nos afastou do melhor registo dos nossos adversários. Há alguma frustração por isso, mas as corridas são mesmo assim”.

No último dia de prova Tiago Reis e Valter Cardoso ainda tiveram um furo que os obrigou a perder mais algum tempo e a irremediavelmente sair da discussão da corrida. “Demos sempre o nosso melhor, fomos aguentando e sendo resilientes, tentando superar as condições físicas que ainda nos incomodam. Depois com um o furo ao quilómetro oitenta, acabamos por perder mais algum tempo e o ritmo até final não mais voltaria a ser o mesmo” acrescentou o piloto.

No final Tiago Reis agradeceu o esforço de toda a equipa e dos muitos aficionados do Todo-o-Terreno que estiveram na região do Oeste ao longo do fim-de-semana. “O Team Transfradelos deu-nos todas as condições para fazer uma Baja do Oeste nas melhores condições e queremos agradecer a toda a equipa pelo esforço que também eles fizeram ao longo da corrida”.